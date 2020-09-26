Lens ve Ljajic'e 4'er bin Euro prim

Beşiktaş'ta Rio Ave maçından dolayı Adem Ljajic ve Jeremain Lens, puan primini almaya hak kazandığı iddia edildi.

Lens ve Ljajic'e 4'er bin Euro prim
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26 Eylül 2020 11:41
Beşiktaş, Rio Ave'ye penaltılarla elendi... Ancak maçın normal süresi 1-1 bittiği için sözleşmeleri gereği puan başına prim alan oyuncular 1 puan primini almaya hak kazandı. Ancak son dönemde Beşiktaş beraberlikten gelip uzatmalarda ya da penaltılarda elenmediği için bu prim hayata geçmedi. Sözleşmelerinde 4'er bin Euro'luk puan primi olan Ljajic ve Lens'in menajerleri isterse bu primler kulüp tarafından ödenmek zorunda kalacak.



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