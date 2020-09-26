Beşiktaş, Rio Ave'ye penaltılarla elendi... Ancak maçın normal süresi 1-1 bittiği için sözleşmeleri gereği puan başına prim alan oyuncular 1 puan primini almaya hak kazandı. Ancak son dönemde Beşiktaş beraberlikten gelip uzatmalarda ya da penaltılarda elenmediği için bu prim hayata geçmedi. Sözleşmelerinde 4'er bin Euro'luk puan primi olan Ljajic ve Lens'in menajerleri isterse bu primler kulüp tarafından ödenmek zorunda kalacak.
Lens ve Ljajic'e 4'er bin Euro prim
Beşiktaş'ta Rio Ave maçından dolayı Adem Ljajic ve Jeremain Lens, puan primini almaya hak kazandığı iddia edildi.
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26 Eylül 2020 11:41
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