Lens ve Ljajic'e 4'er bin Euro prim

Beşiktaş, Rio Ave'ye penaltılarla elendi... Ancak maçın normal süresi 1-1 bittiği için sözleşmeleri gereği puan başına prim alan oyuncular 1 puan primini almaya hak kazandı. Ancak son dönemde Beşiktaş beraberlikten gelip uzatmalarda ya da penaltılarda elenmediği için bu prim hayata geçmedi. Sözleşmelerinde 4'er bin Euro'luk puan primi olan Ljajic ve Lens'in menajerleri isterse bu primler kulüp tarafından ödenmek zorunda kalacak.



