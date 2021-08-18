Beşiktaş'ta kadro dışı konumda bulunan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Douglas takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.Lens ve Boyd'un, menajerleri aracılığıyla kulüp baktığı ancak Brezilyalı sağ bekin böyle bir çalışma içerisinde olmadığı bildirildi.Lens (2.5 milyon Euro), Boyd (1.2 milyon Euro) ve Douglas'ın (1.1 milyon Euro) takımda kalması halinde Beşiktaş, yararlanmadığı 3 oyuncuya 4.7 milyon euro vermek zorunda olacak.