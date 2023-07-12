Lens'ten Romain Saiss hamlesi

Fransa Ligi ekiplerinden Lens, Beşiktaş'tan Romain Saiss transferi için girişimlerine hız verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lens'ten Romain Saiss hamlesi
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12 Temmuz 2023 19:33
Fransa Ligi ekiplerinden Lens, Beşiktaş'tan Romain Saiss'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 4 MİLYON EURO İSTİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Lens'in, Saiss transferi için temaslarına hız verdiği kaydedildi. Fransız ekibinin bu girişimlerin ardından 33 yaşındaki futbolcu için favori takım konumuna geldiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın Faslı futbolcu için 4 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.

MARSILYA GERİ PLANDA KALDI

Saiss ile ayrıca Fransa'dan Lille ve Körfez'den bir takımın ilgilendiği öne sürüldü.

Marsilya'nın ise şu anda Saiss transferi için geri planda kaldığı vurgulandı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş'ın geçen sezon Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Saiss'ın siyah-beyazlı takımla sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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