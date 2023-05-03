Lens tek golle Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lens, deplasmanda Toulouse'a konuk oldu.



Municipal Stadı'nda oynanan maçı Lens tek golle kazanarak üç puanı almayı başardı.



Sezonun flaş ekiplerinden Lens'e galibiyeti getiren tek golü 33. dakikada Openda kaydederken sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü.



Bu galibiyetle Lens 69 puana yükslerek üçüncü sıradaki yerini korudu ve ikinci Marsilya'yı 1 puan geriden takibini sürdürdü. Toulouse ise 41 puanda kaldı.



Fransa Ligi'nde zirve takibini yakından ilgilendiren maçta haftaya Lens, sahasında Marsilya'yı ağırlarken Toulouse ise Ajaccio'ya konuk olacak.





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