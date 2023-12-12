Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:29

Lens Sevilla Maçı Canlı İzle Şifresiz İzle

Lens - Sevilla maçı canlı izle şifresiz izle | Lens - Sevilla maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Lens, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Lens - Sevilla maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lens Sevilla maçı canlı izleme detayları

Lens Sevilla Maçı Canlı İzle Şifresiz İzle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Lens Sevilla ile karşı karşıya geliyor.  Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Lens - Sevilla maçı canlı izleme detayları

Lens – Sevilla maçı canlı izle

Lens - Sevilla saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - Sevilla maçı 12 Aralık Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lens - Sevilla

20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Manchester United - Bayern Münih

23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Napoli - Braga

23.00 Union Berlin - Real Madrid

23.00 Inter - Real Sociedad

23.00 Salzburg - Benfica

13 Aralık Çarşamba

20.45 Leipzig - Young Boys

20.45 Kızılyıldız - Manchester City

23.00 Atletico Madrid - Lazio

23.00 Celtic - Feyenoord

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

23.00 Newcastle United - Milan

23.00 Porto - Shakhtar Donetsk

23.00 Royal Antwerp - Barcelonaa






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