Fransa Ligue 1, 28. hafta maçında Lens ile Le Havre karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Lens'in golü 58. dakikada Przemyslaw'dan gelirken, Le Havre'ın golünü 78. dakikada penaltıdan Emmanuel Sabbi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Lens, puanı 43 yaptı. Le Havre ise 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Lens, Metz deplasmanına gidecek. Le Havre, evinde Nantes'ı ağırlayacak.
Lens'in golü 58. dakikada Przemyslaw'dan gelirken, Le Havre'ın golünü 78. dakikada penaltıdan Emmanuel Sabbi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Lens, puanı 43 yaptı. Le Havre ise 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Lens, Metz deplasmanına gidecek. Le Havre, evinde Nantes'ı ağırlayacak.
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