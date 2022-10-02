Lens, sahasında Lyon'u mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lyon, deplasmanda Lens'e konuk oldu.



Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı Lens 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırararak bu sezonki çıkışını bir kez daha gösterdi.



İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Lens, rakibi karşısında büyük üstünlük kurarken adeta Lyon'a pozisyon vermedi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Sotoca'nın golüyle Lens galibiyete uzandı.



Bu sonuçla Lens puanını 21'e yükselterek çıkışını sürdürdü. Lyon ise 13 puanda kaldı.





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