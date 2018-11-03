Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jeremain Lens, Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Jeremain Lens, "Bu tip takımlara karşı bu kadar net fırsatları çok yakalayamıyorsunuz. Ben de maçın başında bir pozisyon yakaladım ve değerlendiremedim. Onu atsaydım belki farklı bir maç olacaktı. Hücumda verimlilik konusunda eksik kaldık. Geriye düştük ve maçı çeviremedik. Oyunun geneline baktığınızda iki takım arasında büyük bir fark var mıydı derseniz, bence yoktu." dedi.Mağlubiyetin nedenlerini analiz edeceklerini söyleyen Jeremain Lens, "Kaybettiğinizde birçok sebep bulabilirsiniz. Bizim şimdi yapmamız gereken, oyunu analiz etmek. ben de oyunumu analiz edeceğim. Bu mağlubiyetlerin sebebi var, takım olarak bunları çözerek bir sonraki maç daha iyi oynayarak kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.