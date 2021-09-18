Lens ile Lille, Fransa Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Lens'in galibiyetine 2,13'lük oran verildi. Lille'in galibiyetine 2,55 ve beraberliğe ise 2,85 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,76'lık oran açıklandı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Lens'in atmasına 1,71'lik oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,83 ve gol olmaz seçeneğine 8,20 oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lens ile Lille'in karşı karşıya geleceği maça özel olarka açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,71 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,84 olarak bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Lens'in galibiyetine 2,13'lük oran verildi. Lille'in galibiyetine 2,55 ve beraberliğe ise 2,85 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,76'lık oran açıklandı.
LENS - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! HEMEN TUTTUR'A TIKLA
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Lens'in atmasına 1,71'lik oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,83 ve gol olmaz seçeneğine 8,20 oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Lens ile Lille'in karşı karşıya geleceği maça özel olarka açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,71 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,84 olarak bültende yer aldı.
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