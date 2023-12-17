Lens kazandı ve seriyi 11 maça çıkardı!

Fransa Ligue 1 16. hafta maçında Lens, sahasında Reims ile karşılaştı.



Stade Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 43. dakikada Wesley Said ve 75. dakikada Oscar Cortes kaydetti.



Lens bu sonuçla ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Söz konusu maçlarda 4 beraberlik, 7 galibiyet aldı.



Puanını 26'ya çıkaran Lens, zirve takibini sürdürdü. Reims ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lens, Nice'e konuk olacak. Reims ise Le Havre ile karşılaşacak.





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