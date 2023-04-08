Lens'in zirve inadı sürüyor

Ligue 1'in 30. haftasında sezonun flaş ekiplerinden Lens, sahasında Strasbourg'u konuk etti.



Bollaert-Delelis'de oynanan karşılaşmayı Lens 2-1 kazanarak üç puana uzandı.



Mücadelenin 11. dakikasında Frankowski'yle öne geçen Lens, ilk yarıyı 1-0'lık skorla tamamladı. 65. dakikaya gelindiğinde Medina ile farkı ikiye çıkaran Lens'e Strasbourg 84'te Gameiro'yla yanıt verirken 90+3'te Diallo kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip üç puanı almayı başardı.



Bu sonuçla Lens 63 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu. Strasbourg ise 26 puanda kalarak düşme hattının hemen üzerinde haftayı tamamladı.





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