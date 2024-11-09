Lens, geriden gelerek üç puanı hanesine yazdırdı

Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçında Lens, sahasında Nantes ile karşı karşıya geldi. Bollaert Delelis Stadyumu''ndaki maçta Lens 2-1 geriden gelerek maçı 3-2 kazandı



Lens'e galibiyeti getiren golleri ise 21'de penaltıdan Przemyslaw Frankowski, 86'da Hamzat Ojediran ile 90'da Adrien Thomasson attı. Nantes'e gollerini ise 36'da penaltıdan Moses Simon' ile 71'de Nicolas Cozza kaydetti.



Nantes'in Galatasaray'dan transferi Mostafa Mohamed maça ilk 11'de başladı. Mücadelenin 66. dakikasında oyundan alındı.



Lens, bu sonucun ardından puanını 17'e yükseltti. Nantes ise 10 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Nantes, Le Havre'yi konuk edecek. Lens ise Marsilya'yı ağırlayacak.