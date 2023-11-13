Fransa Ligue 1, 12. hafta karşılaşmasında Lens evinde Marsilya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Lens'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Jonathan Gradit kaydetti.
Lens bu galibiyetle beraber puanını 16'ya yükseltirken, Marsilya ise 13 puanda kaldı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Strasnourg'a konuk olurken, Lens de deplasmanda Clermont'a konuk olacak.
Lens'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Jonathan Gradit kaydetti.
Lens bu galibiyetle beraber puanını 16'ya yükseltirken, Marsilya ise 13 puanda kaldı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Strasnourg'a konuk olurken, Lens de deplasmanda Clermont'a konuk olacak.
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