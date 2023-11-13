Lens evinde üç puanı son dakikada aldı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lens evinde Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens evinde üç puanı son dakikada aldı
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13 Kasım 2023 00:38
Fransa Ligue 1, 12. hafta karşılaşmasında Lens evinde Marsilya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Lens'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Jonathan Gradit kaydetti.

Lens bu galibiyetle beraber puanını 16'ya yükseltirken, Marsilya ise 13 puanda kaldı.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Strasnourg'a konuk olurken, Lens de deplasmanda Clermont'a konuk olacak.

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