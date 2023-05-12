Lens, evinde kritik virajı geçti!

Ligue 1'in 35. haftasında Lens, sahasında Reims'i 2-1 yenerek ikinciliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lens, evinde kritik virajı geçti!
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12 Mayıs 2023 23:59
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Lens, sahasında Reims'i ağırladı.

Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı Lens 2-1 kazanarak bu sezonki flaş performansını sürdürdü.

19. dakikada Danso'nun kırmızı kartıyla sarsılan Lens, 23'te Balogun'un golüyle geri düştü. 40'ta Frankowski'nin penaltı golüyle eşitliği yakalayan Lens, 55'te kaptan Fofana'yla öne geçerek üç puanı almasını bildi.

Bu sonuçla Lens, 75 puana yükselerek Marsilya'nın 5 puan önünde ve maç fazlasıyla ikinciliğini sürdürdü. Reims ise 50 puanda kaldı.

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