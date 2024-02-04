Lens deplasmanda 3 puanı tek golle aldı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lens deplasmanda Nantes'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens deplasmanda 3 puanı tek golle aldı
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04 Şubat 2024 00:52
Ligue 1, 20. hafta karşılaşmasında Lens konuk olduğu Nantes'i 1-0 mağlup etti.

Lens'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada David Pereira da Costa kaydetti.

Lens bu galibiyetle puanını 32'ye çıkartırken, Nantes ise 19 puanda kaldı.

Lens bir sonraki karşılaşmasında Strasbourg'u konuk ederken, Nantes deplasmanda Toulouse'ye konuk olacak.

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