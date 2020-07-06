Lens: 'Çok kaçırdık çok'

Beşiktaş'ın Kayserispor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Hollandalı futbolcu Lens açıklamalarda bulundu.



Kayserispor'a karşı yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Lens, "Yakaladığımız pozisyonlarda şansızdık. Kayserispor için çok önemli bir şanstı ve onu değerlendirdiler. Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından bizim de Kayserispor'u yenmemiz gerekiyordu ancak yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geri düştük, beraberliği yakaladık daha sonra yeniden geriye düştük" dedi.



Konsantrasyon sorunu yaşamadıklarının altını çizen Lens, "Dışarıdan bakınca bir konsantrasyon kaybı yaşandığımız söylenebilir ancak konsanrasyon kaybı yaşayan takım bu kadar pozisyona giremez. İlk yarıda golü bulsak bambaşka bir maç olacaktı ancak yapamadık, önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız" şeklinde konuştu.



