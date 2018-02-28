Lens Beşiktaş'ta! Kap'a bildirildi! Jeremain Lens resmen Beşiktaş'lı oldu!

Beşiktaş Futbol A.Ş., Jeremain Lens'in Satın Alma Opsiyonunun Kullanıldığını KAP'a Bildirdi



Jeremain Lens

Beşiktaş

Beşiktaş Lens bombasını Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesi patlattı! Beşiktaş resmi yayın organlarından duyurulan habere göre Beşiktaş Lens'in KAP (Kamuoyu aydınlatma platformu)' na bildirdi. Jeremain Lens, sürpriz bir kararle sezon başı Beşiktaş'a gitme kararı almış, bir sezon öncesinde Fenerbahçe'nin adeta kurtarıcısı olmuştu. İşte Jeremain Lens'in sözleşme detayları...'07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır.'Jeremain Marciano Lens (d. 24 Kasım 1987; Amsterdam, Hollanda), Kanat mevkinde görev alan Surinam asıllı Hollandalı Millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Hollanda millî takımı forma giymektedir.Lens, futbola Ajax altyapısında başladı. Sonrasında AZ Alkmaar'ın alt yaş takımlarında forma giyen Lens, bu ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. 2007-08 sezonunda NEC'de kiralık oynayan Lens, bir sezon sonra AZ Alkmaar'la Eredivisie'de şampiyonluk yaşadı. 2010-2011 sezonu başında PSV Eindhoven'a transfer olan tecrübeli futbolcu, 2013 yılında Dinamo Kiev'le anlaştı. Ukrayna'da iki kupa, bir de lig şampiyonluğu elde eden Lens, geçtiğimiz sezonun başında 12 milyon Euro karşılığında Sunderland'a transfer oldu. Lens, 2015-2016 sezonunda Sunderland formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 2016 yılında 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuştur.Lens ilk profesyonel maçına 2005-06 sezonunda çıktı. Bu sezonda AZ formasıyla 2 maça çıktı. Daha öncesinde AZ, FC Omniworld, Ajax Amsterdam takımlarının altyapısında oynadı.Haziran 2007'de, AZ 2007-08 sezonu için NEC'e kiralanmasında anlaştı. Burada 1 sezon oynadıktan sonra AZ'ye geri döndü. Lens anlaşmayı kabul etti ve 2007 yazında NEC'e kiralandı.Temmuz 2008'de yeniden takıma katılan Lens sol ayağından ameliyat oldu. 2008-09 sezonu, takımın şampiyonluğuna katkıda bulunamayan Lens için hayal kırıklığı oldu. Teknik direktör Louis van Gaal'in Bayern Münih'e gitmesiyle Lens 2009-10 sezonunda daha fazla forma şansı bularak takıma daha fazla katkıda bulundu.Yeni kulübü NEC'de 16 maçta 8 gole katkıda bulundu. NEC UEFA Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı. Uzun bir süre NEC'de kalabilecek gibi görünüyordu, ama Lens AZ'ye geri dönmeye karar verdi.21 Mayıs 2010 tarihinde PSV Lens ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Dirk Marcellis ile takas edildi. Lens 9 numaralı formayı aldı. İlk yılında başarılı bir yıl geçirdi. Kanatlardan ziyade daha çok ortada oynamaya başlayan Lens, kanatlarda çok kullanışlı olmasının yanı sıra forvet arkası oynayarak da katkıda bulunabiliyordu. İlk birkaç maçında skor için mücadele etti, ancak sonradan pozisyon yaratmalara yardım etti. UEFA Avrupa Ligi'nde 11 maçta 3 gol atarak takımıyla birlikte çeyrek finale kaldı. Ligde ise 33 maçta 10 gol kaydetti. Sezonun çoğunu ilk sırada geçirmelerine rağmen sezonu üçüncü sırada bitirdiler. 2011-12 sezonu başında Nordin Amrabat'ın Kayserispor'a gitmesiyle boşalan 11 numaralı formayı aldı. 6 Kasım 2011'de Heracles karşısında oyuna sonradan dahil olarak PSV'de ilk kez hat trick yaptı.18 Haziran 2013 tarihinde Lens Ukrayna kulübü Dinamo Kiev ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 29 Ağustos'ta Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde 5-1 kazanılan Aktöbe maçının 9. dakikasında yeni takımındaki ilk resmi golünü kaydetti. 6 Ekim'de Metalurg Donetsk'e karşı 9-1 kazanılan maçta 2 gol kaydetti. Ayrıca takımı için ligde attığı ilk gollerdi. Takımın Kubok Ukraniy'i kazanmasında büyük katkısı oldu.23 Nisan 2015'te Fiorentina'ya 2-0 kaybedilen maçta ilk yarıda gördüğü 2 sarı kartla oyundan ihraç edildi. Bu maçla çeyrek finalde elenerek Avrupa Ligi'ne veda ettiler. İkinci sarı kartı ceza sahası içinde yaptığı sert müdahele sonucu gördü. İkinci sezonunda Ukrayna Premier Ligi'ni ve Kubok Ukraniy'i namağlup kazanmasında büyük katkı sağladı.25 Temmuz 2015 tarihinde sağlık kontrollerinden geçerek Sunderland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce AZ ve PSV takımlarında birlikte çalıştığı hocası Dick Advocaat ile tekrar çalışma fırsatı yakaladı.Premier League'deki ilk golünü 29 Ağustos 2015'de 2-2 beraberlikle biten Aston Villa'ya karşı kaydetti. Ligdeki ikinci golünü 3 Ekim'de oynanan West Ham United maçında kaleci Adrián'ın üstünden aşırtarak takımına 2-0 öne geçirdi, ancak 2 sarı kart görüp oyundan atılınca West Ham United eşitliği sağladı ve maç 2-2 bitti. Bu maçtan sonra Advocaat takımdan ayrıldı.Lens yeni teknik direktör Sam Allardyce ile fazla anlaşamadı. Teknik direktörün kadroda düşünmediği Lens, 12 Aralık 2015'deki Watford mağlubiyeti sonrası maçtan sonra soğuma hareketlerine katılmayarak 2 hafta maaş cezası aldı. Sunderland'de mutsuz olan Lens, Ocak ayı transfer döneminde "Premier League'e yedek kulübesinde oturmaya gelmedim" sözleriyle kulüpten ayrılmak istediğini dile getirdi.30 Ağustos 2016 tarihinde Fenerbahçe Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe'deki ilk resmi maçını Bursaspor karşısında oynadı. 19 Eylül 2016'da 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında 2 asist yaptı. 25 Eylül 2016'da 2-1 kazanılan Gaziantepspor maçında takımının 2 golünün asistini yaparak 2 golde de katkıda bulundu.[9] 3 Kasım 2016 tarihinde oynanan maçta, Manchester United'a karşı 59. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımının 2-1 kazanmasında önemli rol oynadı.2017-18 sezonu öncesinden Beşiktaş ile görüşmeye başladı ve 5 yıllığına Beşiktaş ile anlaştı. 7 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. Beşiktaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada; "Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya, 2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir. Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus 35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir. Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir. Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir. Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya, 2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro, 2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro , 2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro, 2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.