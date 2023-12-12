Lens Avrupa Ligi'ne gitti, Seviila elendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Lens, Sevilla'yı 2-1 yendi Bu sonuçla birlikte Lens, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanırken, Sevilla Avrupa'dan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens Avrupa Ligi'ne gitti, Seviila elendi!
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12 Aralık 2023 22:44
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Lens ile Sevilla karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçı Lens 2-1 kazandı.

Lens'in golleri 63. dakikada penaltıdan Przemyslaw Frankowski ile 90+6'da Angelo Fulgini'den geldi. Sevilla'nın tek golü 79. dakikada penaltı vuruşuyla Sergio Ramos'tan geldi. 

Sergio Ramos, attığı golle Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 8 yapan Lens, grubu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Seviila, 2 puanda kalarak grubu son sırada tamamladı.

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