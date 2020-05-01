Lenglet: 'Koronavirüsle ilgili her şeyi yakından yaşıyorum'

Barcelona forması giyen Clement Lenglet, annesi hemşire olduğu için kornavirüsle ilgili her şeyi yakından takip ettiğini anlattı.
"SALGINI YAKINDAN YAŞIYORUM"
Lenglet yaptığı açıklamada; "Bahçeli bir evim olduğu için şanslıyım, hava alabilirim ama koronavirüs herkes için zor bir sahne. Annem hemşire olduğu için koronavirüsü yakından yaşıyorum, hergün konuşuyorum. Zor dönemde olduklarını, yeterli malzemeleri olmadığını söylüyor" dedi.
"ONLARA ŞAPKA ÇIKARMALIYIZ"
24 yaşındaki stoper oyuncusu sözlerini; "Hastane çalışanlarını, bize yiyecek getirenleri, ulaşım hizmetlerinde olanları alkışlamalıyız. Bizim için hayatı kolaylaştırıyorlar. Bu koronavirüs sürecinde risk alan herkese şapka çıkarmalıyız" diyerek bitirdi.
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"SALGINI YAKINDAN YAŞIYORUM"
Lenglet yaptığı açıklamada; "Bahçeli bir evim olduğu için şanslıyım, hava alabilirim ama koronavirüs herkes için zor bir sahne. Annem hemşire olduğu için koronavirüsü yakından yaşıyorum, hergün konuşuyorum. Zor dönemde olduklarını, yeterli malzemeleri olmadığını söylüyor" dedi.
"ONLARA ŞAPKA ÇIKARMALIYIZ"
24 yaşındaki stoper oyuncusu sözlerini; "Hastane çalışanlarını, bize yiyecek getirenleri, ulaşım hizmetlerinde olanları alkışlamalıyız. Bizim için hayatı kolaylaştırıyorlar. Bu koronavirüs sürecinde risk alan herkese şapka çıkarmalıyız" diyerek bitirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın