Lenf kanseri 7 yaşındaki Rafael sözleşme imzaladı

Brezilya Ligi takımlarından Sport Recife, lenf kanseri olan 7 yaşındaki Joao Rafael ile sözleşme imzaladı. En büyük hayali Recife'de oynamak olan Rafael'in bu hayalini gerçeğe dönüştüren Recife, kulüp binasında imza töreni düzenleyerek Rafael'e moral verdi. Kulübün sportif direktörü Klaus Camara, Rafael'e ayrıca tedavi masraflarında da yardım edeceklerini açıkladı ve, "Rafael gerçek bir şampiyon ve önündeki tüm engelleri aşması için kendisine son ana kadar yardımcı olacağız" dedi.