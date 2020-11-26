Lemos'un kaderi Gökhan Gönül'e bağlı

Asıl pozisyonu stoper olan Mauricio Lemos, bu bölgede Serdar Aziz'in gerisinde kaldı. Son dönemde performansını yükselterek formayı alan Serdar'ın, derbi tecrübesi sayesinde Beşiktaş maçında da Tisserand'ın yanında görev yapması bekleniyor.



Lemos ise Gökhan'ın yetişmemesi halinde yine sağ bekte şans bulacak. Kaptanın oynaması halinde, Urguaylı futbolcu kulübenin yolunu tutacak. Şu anda Gökhan'ın maça yetişmesi planlanıyor



