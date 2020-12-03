Derbiden 3 gün sonra bacağındaki şişlik olan ancak inen ve MR'a girebilen Lemos'un ayak bilek bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi boyutta ezilme ve kanama tespit edildi.



Oyuncunun Denizli maçında forma giyemeyeceği, Yeni Malatya maçına ise şüpheli olduğu bildirildi. Josef, Lemos'a yaptığı faul sonrası sarı kart ile cezalandırılmıştı.