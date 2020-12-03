Lemos ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'de derbide Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un ne zaman sahalara döneceği merak konusu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lemos ne zaman sahalara dönecek?
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03 Aralık 2020 09:09
Derbiden 3 gün sonra bacağındaki şişlik olan ancak inen ve MR'a girebilen Lemos'un ayak bilek bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi boyutta ezilme ve kanama tespit edildi. 

Oyuncunun Denizli maçında forma giyemeyeceği, Yeni Malatya maçına ise şüpheli olduğu bildirildi. Josef, Lemos'a yaptığı faul sonrası sarı kart ile cezalandırılmıştı.


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