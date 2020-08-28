Lemina'dan Galatasaray taraftarına veda

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi biten ve hem Beşiktaş hem de sarı kırmızılı takımın kadrosuna katmaya çalıştığı Mario Lemina, kişisel Instagram hesabından veda mesajı paylaştı.Lemina kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'ye döndüğünü ve Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarına en iyi dileklerini sunduğunu belirterek sarı kırmızılı taraftarlara da veda etti.Gabonlu oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Lemina'nın yeniden takıma katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya net cevap vermişti."Galatasaray'da transfer bitmez. Seri ve Lemina, Galatasaray'da oynamış 2 değerli futbolcudur. LBu paraları Türk kulüpleri ödeyemez artık.Öte yandan oyuncunun İngiltere Premier Lig'e yeni yükselende iddia ediliyor.