Lemina'dan Galatasaray taraftarına veda

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi biten ve hem Beşiktaş hem de sarı kırmızılı takımın kadrosuna katmaya çalıştığı Mario Lemina, kişisel Instagram hesabından veda mesajı paylaştı.
Lemina kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'ye döndüğünü ve Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarına en iyi dileklerini sunduğunu belirterek sarı kırmızılı taraftarlara da veda etti.
Gabonlu oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda onlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere"
"8-9 MİLYON EURO BONSERVİSLERİ VERECEK DURUM YOK"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Lemina'nın yeniden takıma katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya net cevap vermişti.
"Galatasaray'da transfer bitmez. Seri ve Lemina, Galatasaray'da oynamış 2 değerli futbolcudur. Lemina'yı bonservisiyle vermek istiyorlar. Bu paraları Türk kulüpleri ödeyemez artık. 8-9 milyon euro'luk bonservisler ödeyecek durumumuz yok."
Öte yandan oyuncunun İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Fulham ile temasta olduğu ve transferin bitme aşamasına geldiği de iddia ediliyor.
Lemina kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'ye döndüğünü ve Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarına en iyi dileklerini sunduğunu belirterek sarı kırmızılı taraftarlara da veda etti.
Gabonlu oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda onlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere"
"8-9 MİLYON EURO BONSERVİSLERİ VERECEK DURUM YOK"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Lemina'nın yeniden takıma katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya net cevap vermişti.
"Galatasaray'da transfer bitmez. Seri ve Lemina, Galatasaray'da oynamış 2 değerli futbolcudur. Lemina'yı bonservisiyle vermek istiyorlar. Bu paraları Türk kulüpleri ödeyemez artık. 8-9 milyon euro'luk bonservisler ödeyecek durumumuz yok."
Öte yandan oyuncunun İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Fulham ile temasta olduğu ve transferin bitme aşamasına geldiği de iddia ediliyor.