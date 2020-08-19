Lemina'dan Galatasaray - Beşiktaş dedikodularına açıklama var!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Mario Lemina yeniden gündemimizde" açıklamasını yaptıktan sonra Beşiktaş'ın da Gabonlu futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Lemina açıklama yaptı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Lemina "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan. Ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim ve herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım" dedi.Lemina ayrıca "Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.Mario Lemina'nın paylaşımı şu şekilde: