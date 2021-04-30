Lemina'yı West Ham ve Newcastle istiyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina İngiltere Premier Lig'de paylaşılamıyor.

, Fotoğraf; EPA
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Lemina'yı West Ham ve Newcastle istiyor
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30 Nisan 2021 10:45
Eski Galatasaraylı Mario Lemina İngiltere Premier Lig ekiplerinin takibinde.

İngiliz basınından Guardian'ın haberine göre, İngiltere'nin köklü kulüpleri West Ham United ve Newcastle United, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Haberde Southampton'un şu anda Fulham'da kiralık olarak forma giyen Gabon asıllı Fransız futbolcuyu 7 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında satışına onay vereceği belirtildi.

Fulham'ın Lemina'yı takımda tutmak istediği ancak küme düşmesi halinde bu transferden vazgeçeceği ileri sürüldü.



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