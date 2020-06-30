Galatasaray'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Bu halkaya son eklenen iki isim ise Lemina ve Linnes oldu.



Başakşehir maçında sakatlanan iki futbolcunun da yapılan ilk kontrollerinde adalelerinde problem olduğu ve Trabzonspor maçında forma giymelerinin çok zor olduğu belirtildi.



İki futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. Pandemi sonrası Marcao, Muslera, Andone, Falcao gibi oyuncuları sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Lemina ve Linnes'in sakatlığıyla sayı böylece 6'ya çıktı.



Mario Lemina, sosyal medya hesabından sakatlığına tepki gösterdi, "Neden şimdi?" diye yazdı.



