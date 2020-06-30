Lemina ve Linnes, Trabzonspor'a yetişmiyor!

Galatasaray'da Lemina ve Linnes'in Trabzonspor maçında forma giymelerinin çok zor olduğu belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Lemina ve Linnes, Trabzonspor'a yetişmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2020 08:08
Galatasaray'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Bu halkaya son eklenen iki isim ise Lemina ve Linnes oldu.

Başakşehir maçında sakatlanan iki futbolcunun da yapılan ilk kontrollerinde adalelerinde problem olduğu ve Trabzonspor maçında forma giymelerinin çok zor olduğu belirtildi.

İki futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası netleşecek. Pandemi sonrası Marcao, Muslera, Andone, Falcao gibi oyuncuları sakatlığa kurban veren Galatasaray'da Lemina ve Linnes'in sakatlığıyla sayı böylece 6'ya çıktı.

Mario Lemina, sosyal medya hesabından sakatlığına tepki gösterdi, "Neden şimdi?" diye yazdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için