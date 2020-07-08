Lemina ve Falcao kaç maç kaçırdı?

Büyük umutlarla transfer edildiği Galatasaray'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Radamel Falcao, Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Lemina ve Falcao kaç maç kaçırdı?
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08 Temmuz 2020 12:39
Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Radamel Falcao, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

3 hafta önceki G.Antep maçında sakatlanan 34 yaşındaki Kolombiyalı, bu sezon parçalı formayla toplam 18'inci maçını kaçıracak.

Sezon başı Southampton'dan kiralanan Mario Lemina da takım arkadaşından farklı değil. 26 yaşındaki Gabonlu orta saha bugün, Galatasaray'da toplam 17. maçını kaçıracak..



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