Lemina ve Eren Elmalı 11'de

Galatasaray'ın yeni transferleri Mario Lemina ve Eren Elmalı, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lemina ve Eren Elmalı 11'de
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24 Şubat 2025 20:31
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.


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