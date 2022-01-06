Lemina ve Aubameyang'ın testi pozitif!

Gabon, Arsenal'in forveti Aubameyang'ın ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan Nice'in orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Gabon Milli Takım teknik direktörü Patrice Neveu yaptığı açıklamada, iki oyuncunun yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.



Gabon, Afrika Uluslar Kupası ilk maçında 10 Ocak'ta Komorlar ile karşılaşacak.





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