Lemina ve Aubameyang'ın testi pozitif!

Gabon Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası öncesi Mario Lemina ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lemina ve Aubameyang'ın testi pozitif!
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06 Ocak 2022 19:02
Gabon, Arsenal'in forveti Aubameyang'ın ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan Nice'in orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gabon Milli Takım teknik direktörü Patrice Neveu yaptığı açıklamada, iki oyuncunun yapılan tetkikler sonucu koronavirüs  testinin pozitif çıktığını belirtti.

Gabon, Afrika Uluslar Kupası ilk maçında 10 Ocak'ta Komorlar ile karşılaşacak.


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