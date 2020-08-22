Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Lemina için kötü haber geldi.



Gabonlu futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak isteyen Sarı-kırmızılı kulübe Southampton'un cevabı 'Kiralama yok, 9 milyon Euro verip alabilirsiniz' oldu.



Galatasaray ise, yıllık ücretinde indirim yapmayı kabul eden ve transferin sonuçlanmasını İstanbul'da bekleyen Lemina için 9 milyon Euro veremeyeceğini Southampton'a iletti.



YENİ ADAY JEFFERSON LERMA



Lemina için Southamğton'un geri adım atmaması halinde Galatasaray, Bournemouth'un Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'ya yönelecek. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunu 1 yıl kiralamak için harekete geçecek.



