Lemina olmazsa Mehmet Ekici veya Elneny

Mario Lemina'yı yeniden kiralamak için Southampton ile görüşmeleri sürdüren Galatasaray, Fatih Terim onay verirse Mehmet Ekici ile de masaya oturacak. Sarı-kırmızılıların gündeminde Elneny de var.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Lemina olmazsa Mehmet Ekici veya Elneny
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20 Ağustos 2020 08:43
Kadrosunu yaptığı 6 takviye ile güçlendiren Galatasaray'da artık tüm mesai orta sahaya yapılacak transferler için harcanmaya başladı.

Sarı kırmızılılar ilk olarak Lemina'yı kiralamak adına kulübü Southampton ile görüşmelerini sıklaştırdı. Galatasaray, İngiliz ekibi ile bu hafta içinde imzaları atıp İstanbul'da bulunan oyuncunun çalışmalara katılmasını hedefliyor.

ELNENY DE ÖNERİLDİ

Orta saha transferine odaklanan Galatasaray'a ise önerilen iki de tanıdık isim yer aldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in tecrübeli oyuncuya onay vermesi halinde Galatasaray, Mehmet Ekici'nin menajeri ile masaya oturacak ve son yıllarda sakatlık problemi yaşayan futbolcuya 'başarı odaklı' bir kontrat sunulacak.

Bu arada geçen yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve Arsenal'in yine kadrosunda düşünmediği Elneny'nin de menajerler aracılığıyla kulübe önerildiği öğrenildi.

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