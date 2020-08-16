Lemina için sürpriz Beşiktaş iddiası

Galatasaray'ın yeniden anlaşma zemini aradığı Mario Lemina için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve ilk görüşmenin gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Lemina için sürpriz Beşiktaş iddiası
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16 Ağustos 2020 03:09
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Gabonlu Mario Lemina için temaslara başladığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı takım bonservisi Premier Lig ekibi Southampton'da olan Mario Lemina'yı gündemine aldı. Galatasaray'ın yeniden kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Lemina için ilk temasın gerçekleştiği iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın Gabonlu oyuncuyu kiralama isteğinin yanı sıra eğer Southampton uzun vadeli taksitlendirme seçeneğini kabul ederse bonservisini de almayı planladığı konuşuluyor.

Galatasaray formasıyla geçen sezon 28 maça çıkan Lemina 1 gol kaydetmişti.



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