Lemina, Bodrum'a geçti; Galatasaray'ı bekliyor

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.
Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti. Galatasaray'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor. 1 yıllığına kiralanan oyuncu sakatlıkların ardından son haftalarda da takımını yalnız bırakmıştı
26 yaşındaki Mario René Junior Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti
- Futbolcuların performansı
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Galatasaray futbolcuları ve performansları şöyle:
Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti. Galatasaray'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor. 1 yıllığına kiralanan oyuncu sakatlıkların ardından son haftalarda da takımını yalnız bırakmıştı
26 yaşındaki Mario René Junior Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti
- Futbolcuların performansı
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Galatasaray futbolcuları ve performansları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Dakika
|Gol
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|Marcao
|28
|28
|2473
|-
|1
|11
|Mariano Filho
|28
|26
|2318
|-
|-
|9
|Fernando Muslera
|26
|26
|2274
|-
|-
|1
|Ömer Bayram
|29
|25
|2263
|1
|-
|7
|Sofiane Feghouli
|27
|27
|2200
|6
|1
|3
|Ryan Donk
|26
|23
|2131
|3
|-
|6
|Jean Michael Seri
|27
|23
|2081
|2
|1
|3
|Younes Belhanda
|23
|21
|1762
|5
|1
|7
|Mario Lemina
|20
|19
|1538
|-
|-
|4
|Ryan Babel
|15
|13
|1243
|5
|-
|5
|Adem Büyük
|26
|12
|1226
|7
|1
|3
|Yuto Nagatomo
|15
|14
|1203
|1
|-
|-
|Marcelo Saracchi
|14
|14
|1143
|2
|-
|5
|Radamel Falcao
|16
|13
|1110
|10
|-
|1
|Emre Akbaba
|17
|12
|979
|4
|-
|-
|Steven Nzonzi
|10
|10
|900
|-
|-
|1
|Christian Luyindama
|10
|10
|885
|-
|-
|1
|Okan Kocuk
|9
|8
|786
|-
|-
|1
|Henry Onyekuru
|10
|8
|737
|1
|-
|2
|Martin Linnes
|12
|6
|721
|-
|-
|1
|Taylan Antalyalı
|15
|6
|639
|1
|-
|-
|Florin Andone
|9
|6
|490
|2
|-
|1
|Ahmet Çalık
|11
|6
|485
|-
|1
|-
|Emre Mor
|10
|3
|366
|-
|1
|1
|Şener Özbayraklı
|8
|4
|331
|-
|-
|1
|Emre Taşdemir
|6
|3
|264
|-
|-
|-
|Selçuk İnan
|8
|3
|298
|-
|-
|-
|Jimmy Durmaz
|11
|1
|208
|-
|-
|2
|Mbaye Diagne
|3
|3
|203
|-
|-
|-
|Emin Bayram
|4
|1
|141
|-
|-
|-
|Jesse Sekidika
|6
|-
|82
|-
|-
|-
|Yunus Akgün
|5
|-
|19
|1
|-
| 1