Lemina, Bodrum'a geçti; Galatasaray'ı bekliyor

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart Marcao 28 28 2473 - 1 11 Mariano Filho 28 26 2318 - - 9 Fernando Muslera 26 26 2274 - - 1 Ömer Bayram 29 25 2263 1 - 7 Sofiane Feghouli 27 27 2200 6 1 3 Ryan Donk 26 23 2131 3 - 6 Jean Michael Seri 27 23 2081 2 1 3 Younes Belhanda 23 21 1762 5 1 7 Mario Lemina 20 19 1538 - - 4 Ryan Babel 15 13 1243 5 - 5 Adem Büyük 26 12 1226 7 1 3 Yuto Nagatomo 15 14 1203 1 - - Marcelo Saracchi 14 14 1143 2 - 5 Radamel Falcao 16 13 1110 10 - 1 Emre Akbaba 17 12 979 4 - - Steven Nzonzi 10 10 900 - - 1 Christian Luyindama 10 10 885 - - 1 Okan Kocuk 9 8 786 - - 1 Henry Onyekuru 10 8 737 1 - 2 Martin Linnes 12 6 721 - - 1 Taylan Antalyalı 15 6 639 1 - - Florin Andone 9 6 490 2 - 1 Ahmet Çalık 11 6 485 - 1 - Emre Mor 10 3 366 - 1 1 Şener Özbayraklı 8 4 331 - - 1 Emre Taşdemir 6 3 264 - - - Selçuk İnan 8 3 298 - - - Jimmy Durmaz 11 1 208 - - 2 Mbaye Diagne 3 3 203 - - - Emin Bayram 4 1 141 - - - Jesse Sekidika 6 - 82 - - - Yunus Akgün 5 - 19 1 - 1





Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti. Galatasaray'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor. 1 yıllığına kiralanan oyuncu sakatlıkların ardından son haftalarda da takımını yalnız bırakmıştı26 yaşındaki Mario René Junior Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti