Lemina, Bodrum'a geçti; Galatasaray'ı bekliyor

Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'da eğleniyor.

Lemina, Bodrum'a geçti; Galatasaray'ı bekliyor
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29 Temmuz 2020 11:38
Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.

Türkiye'den ayrılmayan Mario Lemina, ailesiyle tatil için Bodrum'a geçti. Galatasaray'da kalmak isteyen Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün kararını bekliyor. 1 yıllığına kiralanan oyuncu sakatlıkların ardından son haftalarda da takımını yalnız bırakmıştı

26 yaşındaki Mario René Junior Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti



- Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Galatasaray futbolcuları ve performansları şöyle:

 Futbolcu Maç  İlk 11  Dakika  Gol  Kırmızı kart  Sarı kart 
 Marcao  28  28  2473  -  1  11
 Mariano Filho  28  26  2318  -  -  9
 Fernando Muslera  26  26  2274  -  -  1
 Ömer Bayram  29  25  2263  1  -  7
 Sofiane Feghouli  27  27  2200  6  1  3
 Ryan Donk  26  23  2131  3  -  6
 Jean Michael Seri  27  23   2081  2  1  3
 Younes Belhanda  23  21  1762  5  1  7
 Mario Lemina  20  19  1538  -  -  4
 Ryan Babel  15   13  1243  5  -  5
 Adem Büyük  26  12  1226  7  1  3
 Yuto Nagatomo  15  14  1203  1  -  -
 Marcelo Saracchi  14  14  1143  2  -  5
 Radamel Falcao  16  13  1110  10  -  1
 Emre Akbaba  17 12   979  4  -  -
 Steven Nzonzi  10  10  900  -  -  1
 Christian Luyindama  10  10  885  -  -  1
 Okan Kocuk  9  8  786  -  -  1
 Henry Onyekuru  10  8  737  1  -  2
 Martin Linnes  12  6  721  -  -  1
 Taylan Antalyalı  15  6  639  1  -  -
 Florin Andone  9  6  490  2  -  1
 Ahmet Çalık  11  6  485  -  1  -
 Emre Mor  10  3  366  -  1  1
 Şener Özbayraklı  8  4  331  -  -  1
 Emre Taşdemir  6  3  264  -  -  -
 Selçuk İnan  8  3  298  -  -  -
 Jimmy Durmaz  11  1  208  -  -  2
 Mbaye Diagne   3  3  203  -  -  -
 Emin Bayram  4  1  141  -  -  -
 Jesse Sekidika  6  -  82  -  -  -
 Yunus Akgün  5  -  19  1  -  1


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