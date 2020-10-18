Lemi Çelik: 'Newton'dan hoca olmaz'

Sözcü Gazetesi yazarlarından Lemi Çelik, Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenilmesinin ardından eleştirilerde bulundu.



"Newton'dan hoca olmaz" başlıklı yazı şu şekilde...



Trabzonspor'da en büyük problemin ve yetersizliğin sezon başından beri hoca olduğunu görmekteyiz. Ve bunu sürekli dile getirmekteyiz. Bir hoca, takımı…



1- Taktiksel hazırlar: Trabzonspor'un şu an hangi taktikle oynadığı belli değil. Ne oynadığı da belli değil. Ne taktik ne de taktik disiplin var. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmak istemekte fakat takım oyunu ve kolektif oyun anlayışı taktik ve mevkii disiplini sıfır bir Trabzonspor izlemekteyiz. Rakibin en kuvvetli bölgesi iki stoperinin hava hâkimiyetinin çok iyi olması. Epureanu ve Skrtel havadan çok iyi. Nedense Trabzonspor sürekli havadan oynayarak rakip defansı coşturuyor ve pozisyon da bulamıyor. Karadeniz ekibi rakip akınlarından sonra sahip olduğu toplarla hücuma kalkıyor garanti ve öne çabuk oynaması gerekirken yavaş ve ağır oynuyor. Böylece çıkarken bütün topları kaptırarak rakibe bir çok net pozisyon verdi. Ve neticesinde de golleri yedi.



2- Fiziksel olarak hazırlar: Bordo-mavililer fizik olarak çok yetersiz. Özellikle orta sahada rakibe ne baskı yapabiliyor ne dengesini bozabiliyor. Top rakibe geçince topun arkasına da gelemiyor. Ahmet Kamil haricindeki tüm oyuncular top rakibe geçince refakatçi gibi rakibin yanında koşuyor. Ne mücadele ediyor ne de doğru müdahale yapabiliyor. Rakip daha çok topa sahip. Oyunun hâkimiyeti tamamen rakipte. Böyle olunca da rakip daha çok baskı yaparak Trabzonspor'un oynamasına müsaade etmiyor. Fizik gücü olarak da temposuyla da ikili mücadeleleriyle de Trabzonspor'a üstünlük sağlıyor.



3- Zihinsel olarak hazır değil: Onun da hazır olmadığını görüyoruz. Trabzonsporlu futbolcuların hepsi sanki bir hazırlık maçı oynar gibi, duyarsız, vurdumduymaz, konsantrasyonsuz. Birbiriyle konuşma, yardımlaşma, arkadaşlarını coşturma, oyunda olma ve takım halinde her pozisyona odaklanıp müdahale etmenin maalesef hiçbiri olmayınca bordo-mavililerin zihinsel olarak da maça hazır olmadığını görüyoruz.



