RB Leipzig, Avrupa'nın son dönemde en çok dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Dayot Upamecano'yu satmama kararı aldı.



The Guardian'da yer alan habere göre; Dayot Upamecano için şu ana kadar Manchester United, Bayern Münih, Chelsea ve Liverpool'dan teklif alan RB Leipzig, tüm bu teklifleri geri çevirdi. RB Leipzig'in Dayot Upamecano'yu ocak ayında satmama kararı verdiği ve Fransız stoper için yaz aylarını bekleyeceği vurgulandı.



Dayot Upamecano'nun sözleşmesinde bu yaz devreye girecek 42 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve bu maddenin yazın Avrupa devleri tarafından muhakkak kullanılacağın altı çizildi.



2015 yazında Valenciennes U19 takımında önce Salzburg'a ve ardından Leipzig'e transfer olan Upamecano için Leipzig, 2017 yazında 10 milyon euroluk bir yatırım yaptı. Upemecano, bu sezon 21 maçta Leipzig forması giydi.



