Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmasında RB Leipzig, deplasmanda Mainz 05'i 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını yeniden kanıtlandı.Karşılaşmada RB Leipzig'in gollerini 11., 48. ve 75. dakikada Timo Werner, 23. dakikada Yussuf Poulsen ve 36. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.RB Leipzig, bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken 3. sıradaki yerini korudu. Mainz 05 ise; 27 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme korkusunu yaşamaya devam ediyor.Bundeliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak. Mainz 05 ise bir diğer Berlin ekibi Union Berlin'e konuk olacak.Karşılaşmada 3 gol kaydederek galibiyetin mimarlarından birisi olan Timo Werner, bu sezondaki gol sayısını da 24'e çıkardı.Transferde adı birçok devle beraber anılan genç yıldız, gol krallığında 27 gollü Robert Lewandowski'ye meydan okumaya devam ediyor.Karşılaşma öncesinde Opel Arena'da koronavirüse karşı önleme dikkat çekmek için uyarı mesajları gösterildi.