Leipzig zorlu deplasmanda 4 golle şov yaptı

Bundesliga 28. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig zorlu deplasmanda 4 golle şov yaptı
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06 Nisan 2024 18:31
Bundesliga 28. hafta maçında Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan maçı Leipzig 4-1 kazandı. 

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Amadou Haidara, 18 ve 44. dakikada Lois Openda, 54. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Freiburg'un tek golü 59. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi. 

Freiburg'ta Lucas Höler, 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 53 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Leipzig, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Freiburg, Darmstadt 98 deplasmanına gidecek. 

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