Bundesliga 28. hafta maçında Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan maçı Leipzig 4-1 kazandı.



Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Amadou Haidara, 18 ve 44. dakikada Lois Openda, 54. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Freiburg'un tek golü 59. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.



Freiburg'ta Lucas Höler, 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 53 yaptı. Freiburg ise 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Leipzig, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak. Freiburg, Darmstadt 98 deplasmanına gidecek.





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