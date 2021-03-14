Leipzig, zirve yarışında yara aldı!

Almanya Bundesliga'da 25. hafta karşılaşmasında Leipzig, Frankfurt'u konuk etti.



Red Bull Arena'da oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 47. dakikada Emil Forsberg atttı. Frankfurt'un sayısını ise 61. dakikada Kamada kaydetti.



Bu sonucun ardından 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Leipzig, 54 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Frankfurt ise 44 puanla 4. sırada yer buldu.



Leipzig, gelecek hafta Bielefeld deplasmanına konuk olacak. Frankfurt ise Union Berlin'i ağırlayacak.



