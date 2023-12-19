Bundesliga 16. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Leipzig'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bundesliga 16. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Leipzig'in golünü 47. dakika Lois Openda, Werder Bremen'in golünü 75. dakika Justin Njinmah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Leipzig 33, Werder Bremen 16 puana yükseldi.
Bundesliga 16. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Leipzig'in golünü 47. dakika Lois Openda, Werder Bremen'in golünü 75. dakika Justin Njinmah kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Leipzig 33, Werder Bremen 16 puana yükseldi.
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