Leipzig zirve yarışında yara aldı

Bundesliga 16. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig zirve yarışında yara aldı
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19 Aralık 2023 22:37
Bundesliga 16. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Leipzig'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bundesliga 16. hafta maçında Werder Bremen ile Leipzig karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Leipzig'in golünü 47. dakika Lois Openda, Werder Bremen'in golünü 75. dakika Justin Njinmah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Leipzig 33, Werder Bremen 16 puana yükseldi.

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