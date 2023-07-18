Leipzig yeni transferini açıkladı

RB Leipzig, PSG'den Bitshiabu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Leipzig yeni transferini açıkladı
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18 Temmuz 2023 15:16
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig, Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bitshiabu, altyapısından yetiştiği PSG ile son iki sezonda tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.

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