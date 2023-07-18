Leipzig yeni transferini açıkladı

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Leipzig, Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Bitshiabu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Bitshiabu, altyapısından yetiştiği PSG ile son iki sezonda tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.



