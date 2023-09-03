Leipzig, Union Berlin deplasmanında şov yaptı

Bundesliga'da 3. hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig, Union Berlin deplasmanında şov yaptı
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03 Eylül 2023 20:24
Bundesliga 3. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Leipzig karşı karşıya geldi. An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leipzig 3-0'lık skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Xavi Simons ve 85 ila 87. dakikalarda Benjamin Sesko kaydetti.

Ev sahibi ekip Union Berlin'de Kevin Volland 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki ikinci galibiyetini alan Leipzig puanını 6'ya  yükseltti. Ev sahibi ekip Union Berlin ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. 

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