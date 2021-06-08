Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipizg'e, Alexander Sörloth'un durumunu sordu… Alınan cevap, "Ciddi bir yatırım yapıldı. Şu an için olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmamız söz konusu değil. Yeni sezon hazırlıkları başlasın. Yeni teknik direktör kararını versin. Duruma göre bir görüşme yapabiliriz" denildi.



Sörloth için Trabzonspor'un beklediği cevabı alması en iyi ihtimalle Temmuz ayını bulacak. Bu yüzden forvet transferinde frene basıldı.



Ancak Ağaoğlu'nun, Leipzigli yöneticilerle yaptığı görüşmede Marcelo Saracchi dahil diğer takımlarda kiralık oynayan bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği bilgisi verildi. Bu isimlerle ilgili görüşmeler yapılabileceği iletildi.



Trabzonspor'un ilgisini çeken Leipzig'in Galatasaray'a da önerdiği, sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlayan Ademola Lookman oldu. Lookman için Avcı'nın ve scout ekibinin de raporu olumlu olursa bir görüşme yapılacak.



23 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu Ademola Lookman, sağ ve sol kanatın yanı sıra forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.



