Leipzig'ten Al-Nassr'a gidiyor: 40 Milyon euro

Leipzig, 24 yaşındaki stoper Muhammed Simakan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fransız futbolcu, kısa süre içinde Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacak.
Al-Nassr, oyuncunun transferi için Alman ekibine 40 milyon euro bonservis ödeyecek.
Suudi temsilcisi, son detayların ardından transferi resmen açıklayacak.
Fransız futbolcu, kısa süre içinde Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacak.
Al-Nassr, oyuncunun transferi için Alman ekibine 40 milyon euro bonservis ödeyecek.
Suudi temsilcisi, son detayların ardından transferi resmen açıklayacak.
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