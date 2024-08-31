Leipzig'ten Al-Nassr'a gidiyor: 40 Milyon euro

Leipzig, 24 yaşındaki stoper Muhammed Simakan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Oyuncunun kısa süre içinde Al-Nassr'a imza atması bekleniyor.

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Leipzig'ten Al-Nassr'a gidiyor: 40 Milyon euro
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31 Ağustos 2024 02:26
Leipzig, 24 yaşındaki stoper Muhammed Simakan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fransız futbolcu, kısa süre içinde Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacak.

Al-Nassr, oyuncunun transferi için Alman ekibine 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

Suudi temsilcisi, son detayların ardından transferi resmen açıklayacak.

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