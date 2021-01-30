Leipzig, tek golle kazandı ve Bayern'i takibi sürdürdü

Bundesliga'nın 19. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, tek golle kazandı ve Bayern'i takibi sürdürdü
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30 Ocak 2021 22:24
Bundesliga'nın 19. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Leipzig üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Leipzig'in golü 51. dakikada Nkunku'dan geldi.

RB Leipzig'de Alexander Sörloth karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Norveçli forvet 70. dakikada yerini Poulsen'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte, RB Leipzig puanını 38 yaptı ve 2. sırada yer alarak Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise, 32 puanla 4. sırada kaldı.

RB Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında son sıradaki Schalke 04'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı haftada sahasında Stuttgart ile karşılaşacak.



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