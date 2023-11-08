UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Leipzig deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.
Rajko Mitic'de oynanan maçı Leipzig 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Leipzig'in golleri 8. dakikada Xavi Simons, 77. dakikada Openda'dan geldi.
Kızılyıldız'ın tek golü 81. dakikada Benjamin Henrichs (k.k)'ten geldi.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Leipzig, gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Rajko Mitic'de oynanan maçı Leipzig 2-1 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Leipzig'in golleri 8. dakikada Xavi Simons, 77. dakikada Openda'dan geldi.
Kızılyıldız'ın tek golü 81. dakikada Benjamin Henrichs (k.k)'ten geldi.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Leipzig, gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada yer aldı.