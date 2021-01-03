Leipzig Stuttgart'ı geçerek maç fazlasıyla lider

Red Bull Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla Bayern'in üzerine çıktı ve liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Leipzig Stuttgart'ı geçerek maç fazlasıyla lider
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03 Ocak 2021 01:20
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Leipzig, Bundesliga'nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

İlk yarısı  golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 31'e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih'ten devraldı.

Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.



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