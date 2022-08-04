Leipzig Sörloth'un kalmasını istiyor

Fenerbahçe'nin yeniden gündemine giren Alexander Sörloth'un Red Bull Leipzig'le sezona başlama ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.



Alman basını, geçen sezon Real Sociedad'a kiralanan Sörloth'un bu sezon takımında kalmaya yakın olduğunu yazdı. Teknik direktör Tedesco'nun ileride top tutabilecek bir santraforla sezona başlamanın planlarını yaptığı ifade edildi.



Leipzig'in Timo Werner'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ve buna rağmen Sörloth'un gönderilmeyeceği belirtildi. İleride top tutabilecek bir forvet düşünen teknik direktör Domenico Tedesco'nun Sörloth'a bu sezon bir fırsat daha vermek istediği belirtildi.



26 yaşındaki Norveçli golcü geçen sezon La Liga'da çıktığı 32 maçta 4 gol kaydederek beklentilerin altında kalmıştı.





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