Leipzig, Sörloth'un fiyatını söyledi

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin performansı sonrası gelecek sezon için transfer arayışları başladı.



Belçikalı oyuncudan umduğunu bulamayan siyah-beyazlıların gündemine Alexander Sörloth geldi. Beşiktaş'ın transfer listesinde zirvede yer alan Norveçli için karar belli oldu.



RB Leipzig'in Real Sociedad'a kiraladığı Alexander Sörloth, İspanyol ekibinin formasını 40 maçta giydi. 26 yaşındaki santrafor rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Alexander Sörloth, takım arkadaşlarına da 1 asist yaptı.



ÇEBİ'DEN YEŞİL IŞIK



Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'in tutumu belli oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Bonservis fiyatı uyarsa alabiliriz' dediği Sörloth için RB Leipzig'in istediği rakam ortaya çıktı.



RB LEİPZİG BONSERVİSİYLE GÖNDERMEYE SICAK



RB Leipzig kulübünün Alexander Sörloth'u kiralık geçen sezonun ardından bu kez bonservisiyle göndermeye karar verdiği öğrenildi. Henüz iki sene önce Trabzonspor'da kiralık sezonunun ardından Leipzig'e 20 milyon euro bonservis karşılığında giden Norveçli forveti, Alman ekibinin 10 milyon euro civarı bir bonservisle elden çıkarmaya hazır olduğu belirlendi.



SOCİEDAD'DA KAFALAR KARIŞTI



Öte yandan oyuncunun şu an kiralık olarak top koşturduğu Real Sociedad kulübünün, Sörloth için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği belirtiliyordu. Ancak Sörloth son haftalardaki performansıyla İspanyol ekibinde kafaları karıştırdı.



La Liga'da son dört maçta 2 gol atan oyuncu aynı zamanda takımında Nisan'da ayın futbolcusu seçildi. Sociedad'ın konuyla ilgili son bir değerlendirme daha yapacağı belirtiliyor.



