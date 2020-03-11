Leipzig, son finaliste evinde acımadı!

Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig, geçen sezonun finalisti Tottenham'ı 3-0 yenerek toplamta 4-0'lık skorla kupanın dışına itti.

, Fotoğraf; EPA
Leipzig, son finaliste evinde acımadı!
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11 Mart 2020 01:02
Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Alman ekibi Leipzig, İngiliz Tottenham'ı konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan ve ilk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, rakibini bu kez 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada 10 ve 21. dakikalarda Sabitzer'in golleriyle öne geçen Leipzig ilk yarıyı iki farklı önde kapattı. İkinci yarıda skor avantajına güvenen Leipzig'i Tottenham zorlayamadı ve dakikalar 87'yi gösterdiğinde Forsberg maçı bitiren golü kaydetti. 3-0

Leipzig'in çeyrek finaldeki rakibi 20 Mart'taki kura çekiminden sonra belli olacak.

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