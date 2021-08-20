Leipzig sezonun ilk galibiyetini farklı aldı

Bundesliga 2. hafta maçında RB Leipzig, sahasında Stuttgart'u 4-0 yendi. Maçta Alexander Sörloth kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig sezonun ilk galibiyetini farklı aldı
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20 Ağustos 2021 23:33
Almanya Bundesliga 2. hafta maçında Red Bull Leipzig, sahasında Stuttgart'a konuk oldu.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı RB Leipzig 4-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Red Bull Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 52. dakikalarda Szoboszlai, 46. dakiada Forsberg ve 65. dakikada penaltıdan Andre Silva kaydetti. Leipzig böylelikle sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

Karşılaşmada Alexander Sörloth maç kadrosunda yer almazken Stuttgart'ta Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmadı.


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